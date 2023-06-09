Враг активизировал налеты фронтовой авиации

Российский многоцелевой самолет Су-35. Фото: РосСМИ

Российские оккупанты на линии фронта от Лимана до Херсона стали меньше использовать артиллерийские системы. Вместо них враг массово применяет авиационные средства уничтожения живой силы и техники.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"От Лиманского направления и до Херсона россияне начали активно использовать авиацию. При этом — как штурмовую, так и бомбардировочную", — сказал Селезнев.

По его словам, это делается, для того чтобы поддерживать темп огневого вала.

Потому что, скорее всего, предположил военный эксперт, у россиян ощущается нехватка артиллерийских боеприпасов.

"К сожалению, нет сообщений, что мы ее уничтожаем. Вероятно, есть определенные сложности у подразделений противовоздушной обороны. И враг это знает, если так бесстрашно использует дорогостоящее оружие и ценные кадры", — не исключил Селезнев.

Как происходит контрнаступление ВСУ

По информации Института исследования войны, украинские военные провели контрнаступательные операции с разными результатами по меньшей мере на трех участках фронта. Активные действия ВСУ начались с 4 июня.

Аналитики сообщили, что с 4 июня украинские войска добились тактических успехов во время ограниченных локализованных контратак в западной части Донецкой области у границы Донецко-Запорожской области.