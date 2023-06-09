Враг активизировал налеты фронтовой авиации

От Лимана до Херсона оккупанты изменили тактику атак
Российские оккупанты на линии фронта от Лимана до Херсона стали меньше использовать артиллерийские системы. Вместо них враг массово применяет авиационные средства уничтожения живой силы и техники.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.
"От Лиманского направления и до Херсона россияне начали активно использовать авиацию. При этом — как штурмовую, так и бомбардировочную", — сказал Селезнев.
По его словам, это делается, для того чтобы поддерживать темп огневого вала.
Потому что, скорее всего, предположил военный эксперт, у россиян ощущается нехватка артиллерийских боеприпасов.
"К сожалению, нет сообщений, что мы ее уничтожаем. Вероятно, есть определенные сложности у подразделений противовоздушной обороны. И враг это знает, если так бесстрашно использует дорогостоящее оружие и ценные кадры", — не исключил Селезнев.
Как происходит контрнаступление ВСУ
По информации Института исследования войны, украинские военные провели контрнаступательные операции с разными результатами по меньшей мере на трех участках фронта. Активные действия ВСУ начались с 4 июня.
Аналитики сообщили, что с 4 июня украинские войска добились тактических успехов во время ограниченных локализованных контратак в западной части Донецкой области у границы Донецко-Запорожской области.