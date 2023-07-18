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Отвоевание Бахмута является делом чести, — Сырский

18 июля 2023 15:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Отвоевание Бахмута является делом чести, — Сырский
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что отвоевание города Бахмут в Донецкой области является делом чести. По его словам, Украина должна его вернуть.

Об этом Александр Сырский сказал в интервью BBC.

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"Мы потеряли многих наших собратьев, наших военнослужащих, когда защищали Бахмут, поэтому мы просто должны его вернуть", — подчеркнул Сырский.

Журналисты BBC показали командный пункт, в котором координируют усилия по отражению города.

Бахмут
Командный пункт. Фото: BBC

Командир 57-й бригады Александр Бакулин говорит, что сейчас российские оккупанты в беде.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что долгожданное контрнаступление идет не так быстро, как этого хотелось бы. Однако, по его словам, в украинской армии важно преимущество на фронте.

Также мы писали, что Александр Сырский подтвердил информацию, что американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину. Совсем скоро они будут готовы к использованию.

Добавим, артиллеристы 3 ОШБр, которую возглавляет экс-нардеп Андрей Билецкий, успешно дают отпор российским оккупантам под Бахмутом. Они, в частности, уничтожают склады оккупантов с боеприпасами.

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