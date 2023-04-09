Войска рф пытаются создать информационные предпосылки для химических атак в Сумской области

Российские оккупанты. Фото: google.com

Министерство обороны рф может готовить условия для атак под чужим флагом в Сумской области. К тому же оккупанты пытаются создать информационные предпосылки для химических атак.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Министерство обороны рф заявило 8 апреля, что украинские войска доставляют тела погибших из моргов в Ахтырку Сумской области и наносят токсичные химические вещества на останки и местность, чтобы утверждать, что российские войска применили химическое оружие.

"Российские силы, возможно, пытаются создать информационные предпосылки для будущих химических атак в Сумской области или оправдать предварительное применение химического оружия, хотя ISW не видела, чтобы российские войска в последнее время использовали химическое оружие в этом районе", — говорится в отчете.

Аналитики добавили, что непонятно, какого общего эффекта Кремль намерен достичь с помощью все более странных и неэффективных российских информационных операций, утверждающих украинские атаки под фальшивыми флагами.

Напомним, в течение 8 апреля россияне совершили семь обстрелов пограничных громад Сумской области. Под вражеским огнем оказались четыре громады — Белопольская, Хотинская, Великописаревская и Миропольская.

Также мы писали, что 2 апреля в Сумской области российские оккупанты обстреляли молоковоз, в результате чего водитель и пассажир погибли. Полиция начала расследование.

Добавим, 30 марта, российские оккупанты обстреляли Сумскую область. Под вражеским огнем оказались три громады: Белопольская, Краснопольская и Середино-Будская.