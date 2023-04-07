Войска рф из артиллерии обстреляли Херсонскую область: ранения получили три человека

Российский военный рядом с артиллерией/Фото: росСМИ

Сегодня утром, 7 апреля, военные рф атаковали из артиллерии город Станислав Херсонской области. В результате обстрела ранения получили три человека.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

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Вражеский снаряд попал в жилой дом. Он проломил крышу и сдетонировал.

В результате атаки получили травмы три человека — 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик.

"Пострадавших госпитализировали в больницу в Херсоне. Мальчик и мама находятся в состоянии средней тяжести. Девочка получила тяжелые ранения, ее оперируют", — рассказал Ермак.

Напомним, российские оккупанты обстреляли город Очаков Николаевской области. В результате атаки два человека получили травмы.

Также мы писали, 6 апреля, россияне совершили восемь обстрелов приграничных общин Сумской области — Белопольской, Глуховской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Новослободской и Миропольской. Обстрелы производились по разным видам оружия, есть разрушение.

Добавим, российские оккупационные войска еще раз обстреляли Херсонскую область. Вчера, 6 апреля, под вражеским обстрелом оказалась Змеевка Бериславской громады.