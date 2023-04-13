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Войска РФ совершили три авиаудары по Запорожской области: детали

13 апреля 2023 13:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Войска РФ совершили три авиаудары по Запорожской области: детали
Российский бомбардировщик Ту-22М3. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожскую область. Они совершили три авиаудары по городу Орехов.

Об этом сообщила Запорожская ОВА.

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"Снова враг уничтожает сердце мирного города", — подчеркнули в ОВА.

Противник нанес авиаудары по частному сектору, многоэтажкам и фабрике в городе.

Специалисты работают на месте попаданий и ликвидируют последствия российской атаки. Продолжается установление масштабов разрушений. Информация о пострадавших не поступала.

"Держись, несгибаемый город!", — добавили в ОВА.

Напомним, 12 апреля, российские военные в очередной раз атаковали Запорожскую область. Они обстреляли два населенных пункта. Под вражеским огнем оказались города Орехов и Гуляйполе.

Также мы писали, что российские оккупационные войска в ночь с 12 на 13 апреля обстреляли ракетами Славянск. Никто из местных жителей не пострадал, но есть разрушение инфраструктуры.

Добавим, вечером 12 апреля российские войска осуществили очередной ракетный обстрел города Очаков в Николаевской области Украины. На месте происшествия работают спасательные службы.

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