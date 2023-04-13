Войска РФ совершили три авиаудары по Запорожской области: детали
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожскую область. Они совершили три авиаудары по городу Орехов.
Об этом сообщила Запорожская ОВА.
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"Снова враг уничтожает сердце мирного города", — подчеркнули в ОВА.
Противник нанес авиаудары по частному сектору, многоэтажкам и фабрике в городе.
Специалисты работают на месте попаданий и ликвидируют последствия российской атаки. Продолжается установление масштабов разрушений. Информация о пострадавших не поступала.
"Держись, несгибаемый город!", — добавили в ОВА.
Напомним, 12 апреля, российские военные в очередной раз атаковали Запорожскую область. Они обстреляли два населенных пункта. Под вражеским огнем оказались города Орехов и Гуляйполе.
Также мы писали, что российские оккупационные войска в ночь с 12 на 13 апреля обстреляли ракетами Славянск. Никто из местных жителей не пострадал, но есть разрушение инфраструктуры.
Добавим, вечером 12 апреля российские войска осуществили очередной ракетный обстрел города Очаков в Николаевской области Украины. На месте происшествия работают спасательные службы.