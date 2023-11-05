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Военные показали, как эффектно ударили по российской БМП противотанковой управляемой ракетой

5 ноября 2023 19:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Военные показали, как эффектно ударили по российской БМП противотанковой управляемой ракетой
Поврежденная российская БМП. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российской техники. Они показали, как эффектно ударили по вражеской боевой машине пехоты.

Видео распространилось в соцсетях.

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Уничтожение российской БМП

Для удара по российской военной технике украинские воины использовали противотанковую управляемую ракету. Через несколько секунд они оставили врага без БМП. После удара российская техника начала дымиться.

Напомним, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один — по зенитно-ракетному комплексу противника.

Также мы писали, что генерал-полковник командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал в сети эффектное видео работы отдельной механизированной бригады. Бойцы 22 ОМБр уничтожили российскую технику.

Добавим, за последние три недели во время наступления на Авдеевку в Донецкой области армия РФ, вероятно, потеряла около 200 единиц бронетехники. Это связано с использованием эффективного современного украинского ручного противотанкового оружия.

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