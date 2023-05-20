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Военные показали, что происходит сегодня в Бахмуте

20 мая 2023 08:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Военные показали, что происходит сегодня в Бахмуте
Украинский военный в городе Бахмут. Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные показали кадры из Бахмута Донецкой области. Жестокие бои за каждый метр украинского города продолжаются.

Видео опубликовали Силы специальных операций ВС Украины.

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Бои в Бахмуте

Военные отметили, что ни одно видео из Бахмута не сможет полностью передать то, что на самом деле происходит в города, какие титанические усилия прилагают украинские военные для защиты и что они чувствуют.

Напомним, в пятницу вечером, 19 мая, Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои. По словам заместителя министра обороны Украины оккупанты продолжают атаковать украинские территории ценой больших потерь.

Также мы писали, что российские оккупанты регулярно утверждают, что якобы "полностью контролируют" город Бахмут Донецкой области. Захватчики пытаются выдать желаемое за действительное.

Добавим, на Бахмутском направлении контрнаступление проводят подразделения 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Они зачищают территорию, уничтожая российских оккупантов.

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