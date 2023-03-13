Военные показали видео с окрестностей Бахмута, разрушенных после месяцев тяжелых боев

После месяцев обстрелов в окрестностях Бахмута почти все здания разрушены

Украинские военнослужащие обнародовали видео, снятое в одном из населенных пунктов вблизи Бахмута. На кадрах видно, что населенному пункту уже нет уцелевших зданий, а на улицах — сожженные во время обстрелов автомобили.

Соответствующее видео появилось на Facebook-странице Сухопутных войск ВСУ.

Обстановка в окрестностях Бахмута

Видео было снято бойцами 3-й отдельной штурмовой бригады.

Военные, невзирая на ужасные разрушения и обстрелы, сохраняют чувство юмора. Они в шутку "берут интервью" у местной собаки, которая бродит среди руин, и проводят "операцию по спасению йогурта".

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что ситуация вокруг города Бахмута на Донетчине остается сложной. Штурмовые отряды компании "Вагнер" наступают по нескольким направлениям, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в центральные районы города.

Также мы писали, что Силы обороны Украины, в том числе подразделения Госпогранслужбы, ведут ожесточенные бои с оккупантами за город Бахмут в Донецкой области. Недавно пограничное подразделение Луганского отряда провело позиционное сражение с российскими военными в промзоне.

Добавим, наступление армии россии на востоке Украины достигнет своей кульминации в случае захвата Бахмута. Аналитики считают, что в россии нет достаточного количества сил, чтобы двигаться дальше.