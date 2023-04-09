Военные рф атаковали Херсонскую область управляемыми авиабомбами: повреждены здания
Оккупанты продолжают обстреливать Херсонскую область. Очередная атака зафиксирована в Бериславском районе. Военные рф использовали управляемые авиабомбы.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
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Вчера вечером, 8 апреля, вражеская авиация сбросила взрывчатку на элеватор в Бериславе. Здание потерпело серьезные разрушения.
"Из авиации армия рф ударила и по селу Львове Тягинской громады. Из-за вражеской атаки повреждено административное здание и около пяти домов местных жителей", — говорится в сообщении.
Оккупанты также нанесли авиаудары по селам Ольгино Высокопольской громады и Томарино Бериславской громады.
К счастью, люди не пострадали.
Напомним, военные рф продолжают усиливать контрразведывательный и полицейский режимы на временно оккупированной территории Херсонской области. Враг ищет "запретный" контент в телефонах украинцев.
Также мы писали, что российские военные с дронов сбросили мины на автомобиль скорой помощи в Херсонской области. Ранения получили восемь человек, двое из которых — медицинские работники.
Добавим, 7 апреля военные рф снова атаковали Херсонскую область. В результате вражеских обстрелов есть погибший и раненые.