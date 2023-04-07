Военные рф продвинулись в Бахмуте, — разведка Британии

Оккупанты

В последние дни российские оккупанты возобновили определенную динамику в битве за Бахмут. С конца марта их продвижение в значительной степени остановилось.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

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"россия добилась дальнейших успехов и сейчас, очень вероятно, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой маршрут поставки Украины 0506 к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой", — говорится в сообщении.

Регулярные российские войска, вероятно, включая воздушно-десантные войска усилили этот район. Оккупанты снова более эффективно используют артиллерию в этом секторе.

В разведке подчеркнули, что существует реальная возможность того, что на местном уровне командиры ЧВК "Вагнер" и российского МО приостановили свою вражду и улучшили сотрудничество.

Напомним, российские оккупационные войска постоянно ведут наступление в районе Бахмута. Командование российской армии умеет планировать, но рядовые военнослужащие рф слабо подготовлены и деморализованы.

Также мы писали, что Маляр рассказала, что враг не смог повлиять на принятие решений командования на Бахмутском направлении и не смог подорвать мотивацию наших бойцов, несмотря на все усилия, направленные на эту цель. Он использует два инструмента информационной войны: сообщения о якобы своих успехах в разных формах и сообщения о якобы рассекреченных наших планах и решениях относительно Бахмута.

Добавим, основатель российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" Евгений Пригожин в последнее время все чаще появляется в Бахмуте, где проходят активные боевые действия. В ВСУ иронически предполагают, что после взрыва в кафе, в результате чего погиб российский псевдовоенкор Владлен Татарский, Пригожину оставаться и в Санкт-Петербурге опасно.