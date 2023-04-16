Военные РФ изменили тактику своих обстрелов, — Игнат

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: АрмияInform

Весной этого года российские оккупанты изменили тактику своих обстрелов. Военные РФ в основном атакуют территории, до которых могут достать.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Все привыкли с осени-зимы слышать о массированных обстрелах всей Украины, когда враг фактически применил весь свой стратегический арсенал крылатых ракет и выпустил их по объектам нашей критической инфраструктуры. Сейчас это изменилось. С весны враг прежде всего атакует южные, восточные и северные области. Куда может достать тем оружием, там и атакует", — рассказал Игнат.

Он сообщил, что по данным украинской разведки, несколько месяцев назад Российская Федерация имела на хранении семь тысяч ракет для С-300. Стоит отметить, что из этого количества уже использован немалый объем.

"Нужно понимать, в каком состоянии эти ракеты, если они готовы к применению. Как они хранились, или не отсырели. Поэтому нельзя точно сказать, сколько у них есть боеспособных, так как уже неоднократно видели при применении С-300, их находили на территории России. Они не долетали", — подчеркнул Игнат.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ напомнил, что оккупанты могут производить ракеты для С-300 и С-400. По его словам, недавно появилась информация о возобновлении производства ракеты Х-50, которая является аналогом Х-101.

"Возможно, взялись за нее, потому что есть из чего делать и, возможно, потому, что она дешевле. Это такая же крылатая ракета, как Х-101, в принципе ее можно сбивать средствами ПВО", — добавил Игнат.

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Российская Федерация подняла самолеты в небо. Фиксируется около 20 единиц авиации.

Также мы писали, что за сутки россияне нанесли по территории Украины 25 ракетных и 28 авиаударов. Угроза новых атак остается высокой.

В воскресенье, 16 апреля, на Пасху россияне из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе Днепропетровской области. В результате обстрела есть раненые.