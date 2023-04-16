Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Военные РФ изменили тактику своих обстрелов, — Игнат arrow

Военные РФ изменили тактику своих обстрелов, — Игнат

16 апреля 2023 20:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Военные РФ изменили тактику своих обстрелов, — Игнат
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Весной этого года российские оккупанты изменили тактику своих обстрелов. Военные РФ в основном атакуют территории, до которых могут достать.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте также:

Подробности

"Все привыкли с осени-зимы слышать о массированных обстрелах всей Украины, когда враг фактически применил весь свой стратегический арсенал крылатых ракет и выпустил их по объектам нашей критической инфраструктуры. Сейчас это изменилось. С весны враг прежде всего атакует южные, восточные и северные области. Куда может достать тем оружием, там и атакует", — рассказал Игнат.

Он сообщил, что по данным украинской разведки, несколько месяцев назад Российская Федерация имела на хранении семь тысяч ракет для С-300. Стоит отметить, что из этого количества уже использован немалый объем.

"Нужно понимать, в каком состоянии эти ракеты, если они готовы к применению. Как они хранились, или не отсырели. Поэтому нельзя точно сказать, сколько у них есть боеспособных, так как уже неоднократно видели при применении С-300, их находили на территории России. Они не долетали", — подчеркнул Игнат.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ напомнил, что оккупанты могут производить ракеты для С-300 и С-400. По его словам, недавно появилась информация о возобновлении производства ракеты Х-50, которая является аналогом Х-101.

"Возможно, взялись за нее, потому что есть из чего делать и, возможно, потому, что она дешевле. Это такая же крылатая ракета, как Х-101, в принципе ее можно сбивать средствами ПВО", — добавил Игнат.

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Российская Федерация подняла самолеты в небо. Фиксируется около 20 единиц авиации.

Также мы писали, что за сутки россияне нанесли по территории Украины 25 ракетных и 28 авиаударов. Угроза новых атак остается высокой.

В воскресенье, 16 апреля, на Пасху россияне из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе Днепропетровской области. В результате обстрела есть раненые.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB