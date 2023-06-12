ВСУ проводят боевые рейды на пяти направлениях

Солдаты ВСУ на бронетранспортере. Фото: Reuters

На фронтах пока не наблюдается полномасштабного наступления Вооруженных сил Украины. В то же время идут операции по улучшению тактических условий Сил обороны.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Я не стал бы говорить, что контрнаступление началось. Есть признаки контрнаступления. Происходящее это — улучшение тактических позиций ВСУ по нескольким направлениям", — сказал Снегирев.

То есть, пояснил он, речь идет об одновременном давлении подразделений украинских Сил сопротивления на противника, как минимум, на пяти направлениях: Бахмутском, Авдеевском, Лиманском, Купянском, Запорожском и Угледарском.

По словам Снегирева, в отдельных направлениях есть тактические успехи Вооруженных сил Украины.

"Но говорить о широкомасштабном наступлении — пока таких признаков нет: ведется разведка боем", — отметил военный эксперт.

Какое положение дел на фронте

Многочисленные западные медиа предполагают, что Украина наконец-то начала долгожданное контрнаступление, активизировав действия по меньшей мере на трех участках фронта. Ссылаясь на источники среди военных и политических кругах, западные журналисты считают, что наименее удачные действия у украинцев в районе Орехова на Запорожье. Но это не должно быть поводом для поспешных выводов о способности ВСУ.

Напомним, 11 июня украинские бойцы освободили населенный пункт Благодатное (Бахмутский район, Донецкая область). Над поселком уже развевается украинский флаг.