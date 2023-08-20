Военный эксперт назвал оружие, с которым Украина сможет полностью уничтожить Крымский мост

Крымский мост. Фото: REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY

Авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова Валерий Романенко рассказал, каким оружием Украина может полностью уничтожить Крымский мост. По его словам, для этого требуются немецкие крылатые ракеты TAURUS.

Об этом Валерий Романенко сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

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Романенко рассказал, что Россия защищает опоры моста в Крыму с помощью боновых сеток, чтобы спасти объект от украинских дронов.

"Из тех образцов вооружения, которые мы имеем в настоящее время, по мосту могут работать только морские дроны. И они успешно несколько раз проводили операции. Первый серьезный подрыв моста был осуществлен именно ими. Вот сейчас у Украины есть несколько образцов таких дронов, но пока они применяются против кораблей. Россияне поставили боновые сетки возле опор моста так, чтобы его нельзя было дроном поразить", — сообщил он.

По его словам, Украина может полностью разрушить Крымский мост с помощью крылатых немецких ракет TAURUS.

"Украина рассчитывает получить немецкие крылатые ракеты TAURUS. Эти ракеты, в отличие от уже полученных англо-французских крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, имеют большую дальность. Если мы получим эти ракеты, то мосту, конечно, конец", — добавил Романенко.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, почему медлит с решением о передаче крылатых ракет Taurus для Украины.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров как можно скорее предоставить Taurus и ATACMS. По его словам, чем больше дальность ракет, тем короче война.

Добавим, в Службе безопасности Украины рассказали, как впервые подорвали Крымский мост в октябре 2022 года. Там заявили, что для атаки на незаконный объект "прошли семь кругов ада".