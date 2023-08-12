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Військовий експерт розповів, що сьогодні було знищено на Кримському мосту

12 серпня 2023 20:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Військовий експерт розповів, що сьогодні було знищено на Кримському мосту
Вибухи біля Кримського моста. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Військовий експерт Павло Нарожний розповів про наслідки вибухів біля Кримського моста. За його словами, сьогодні було знищено щонайменше один прогон.

Про це Павло Нарожний сказав в ефірі телемарафону.

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"Судячи з матеріалів, які зараз є, це могли бути удари ракетами C-200", — розповів Нарожний.

За його словами, було декілька осередків, з яких йшов чорний дим, тому ракети влучили. Нарожний зазначив, що у російської системи ППО є величезні проблеми. 

"Сподіваюсь, що сьогодні знищили залізничний прогон, адже саме ним ворог постачає боєприпаси та особовий склад", — додав він.

Нагадаємо, у суботу, 12 серпня, на Кримському мосту пролунали вибухи. На місці відразу здійнявся густий чорний дим. 

Також ми писали, що у Керчі, що у тимчасово окупованому Криму, лунали повторні вибухи. Рух транспорту на Кримському мосту знову перекрили. 

Додамо, росіяни показали місце розташування ворожої протиповітряної оборони біля Кримського мосту. До того ж вони публікують відео, як вона працює.

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