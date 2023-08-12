Військовий експерт розповів, що сьогодні було знищено на Кримському мосту
Військовий експерт Павло Нарожний розповів про наслідки вибухів біля Кримського моста. За його словами, сьогодні було знищено щонайменше один прогон.
Про це Павло Нарожний сказав в ефірі телемарафону.
Вибухи в Криму
"Судячи з матеріалів, які зараз є, це могли бути удари ракетами C-200", — розповів Нарожний.
За його словами, було декілька осередків, з яких йшов чорний дим, тому ракети влучили. Нарожний зазначив, що у російської системи ППО є величезні проблеми.
"Сподіваюсь, що сьогодні знищили залізничний прогон, адже саме ним ворог постачає боєприпаси та особовий склад", — додав він.
Нагадаємо, у суботу, 12 серпня, на Кримському мосту пролунали вибухи. На місці відразу здійнявся густий чорний дим.
Також ми писали, що у Керчі, що у тимчасово окупованому Криму, лунали повторні вибухи. Рух транспорту на Кримському мосту знову перекрили.
Додамо, росіяни показали місце розташування ворожої протиповітряної оборони біля Кримського мосту. До того ж вони публікують відео, як вона працює.