Стало известно, сколько у россиян осталось управляемых авиабомб

Военный назвал количество управляемых бомб в запасе у россиян
На вооружении армии оккупанта есть еще много фугасных авиабомб, которые они перерабатывают в планирующие. Счет таких боеприпасов на складах у врага может идти на тысячи.
Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан І ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.
"За неимением достаточного количества ракет россияне массово используют так называемые управляемые или планирующие фугасные авиабомбы", — сказал Селезнев.
По его словам, таких боеприпасов у россиян имеется в запасе большое количество еще с советских времен.
"Путем не хитрых манипуляций россияне превращают их в достаточно точное оружие. Этих бомб у них могут быть десятки тысяч", — отметил военный эксперт.
В то же время он предположил, что скоро у агрессора могут возникнуть проблемы с датчиками GPS-навигации, поскольку это — подсанкционные элементы.
Как россияне атакуют Украину
В ночь с 18 на 19 мая российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Они использовали дроны Shahed-136/131 и крылатые ракеты "Калибр".
Силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" Воздушных Сил ВС Украины были уничтожены три крылатые ракеты и 16 из 22 российских дронов.
Напомним, по словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинская противовоздушная оборона сбила 29 из 30 ракет, запущенных российскими оккупантами в ночь с 17 на 18 мая. Также были сбиты четыре вражеских беспилотника.