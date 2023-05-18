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ЗСУ отримали новітні радари для виявлення "Шахедів"

18 травня 2023 12:51
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Ізраїль надав Україні сучасні системи для виявлення дронів
Радар RADA ieMHR. Фото: drsrada.com
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Збройні сили України почала отримувати радари виробництва ізраїльської компанії RADA Electronic Industries для попередження про ракетні атаки. Планується, що українська сторона отримає понад півтора десятка таких приладів.

Про це Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Особливість багатоцільового радару полягає в його можливості виявлення як безпілотних літальних апаратів, літаків і ракет — тобто аеродинамічних цілей, так і відповідно засобів ураження, зокрема, мінометів", — сказав Снєгирьов.

За його словами, важливою від'ємністю ізраїльської системи є те, що її радар може виявляти навіть нано-БПЛА на відстані, приблизно, від 10 до 15 кілометрів.

Ця відстань, пояснює Снєгирьов, дає змогу оперативно реагувати українським системам ППО на загрозу, що насувається.

зсу радар rada
Український військовий з радаром RADA ieMHR. Фото: Natan Flayer / Twitter

Як зазначив військовий експерт, іноземна система здатна виявити іранський "Шахед" на відстані понад 40 кілометрів. Такий радіус дії дозволяє значно посилити позиції української ППО у якості виявлення безпілотників.

Крім того, повідомив Снєгирьов, ізраїльські радари здатні виявляти та відслідковувати ворожі гелікоптери на відстані понад 40 кілометрів, а винищувачі — на дистанції більше 70 кілометрів.

Водночас електронна система здатна "ідентифікувати" особовий склад противника та його техніку на відстані в понад 20 кілометрів.

При цьому, звернув увагу військовий аналітик, радар може ефективно працювати в умовах активного використання ворогом радіоелектронних перешкод. 

За наявною інформацією, зазначив Снєгирьов, загалом Україна має отримати щонайменше 16 радарів RADA.

Росія продовжує ракетний терор

У ніч із 17 на 18 травня Збройні сили Росії здійснили нову ракетну атаку на Україну.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, українська протиповітряна оборона збила 29 із 30 ракет, запущених російськими окупантами у ніч з 17 на 18 травня. Також були збиті чотири ворожі безпілотники.

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