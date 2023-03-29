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Военный назвал рецепт достижения паритета ВСУ в артиллерийских дуэлях с россиянами

29 марта 2023 11:15
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, как достичь паритета в артиллерии с россиянами
Враг продолжает доминировать в количестве боезапаса
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Вооруженным силам Украины необходима поставка большего количества как артиллерийских средств, так и боекомплекта к ним. Поскольку существующие артиллерийские системы в процессе эксплуатации изнашиваются и нуждаются в восстановлении.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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"Мы наращиваем свой боевой потенциал, а, для того чтобы выйти на реальный паритет с противником, надо увеличивать количество артиллерии", — сказал Черник.

По его словам, стволы пушек и САУ изнашиваются.

Петро Черник
Петр Черник

Например, отметил Черник, ресурс танковых стволов — 500 выстрелов снарядов, артиллерийский служит немного больше, в зависимости от типа стали, ее качества, производителя, типа боеприпаса, но все равно изнашивается и требует ремонта, баллистического обновления и тому подобное.

"Нет ничего сложнее, чем строительство современного высокотехнологичного оружия. Космическая ракета проигрывает авианосцу или подводной лодке по сложности строительства", — констатировал военный.

При этом он напомнил, что по состоянию на сегодня россияне ежедневно отстреливают до 20 тысяч снарядов по позициям украинских Сил обороны, в то время как последние — до 7 тысяч.

Как Украина совершенствует артиллерию

По информации Министерства обороны Украины, сейчас ведется работа над развитием самого вооружения ракетных войск и артиллерии, систем управления и изменением системы подготовки и подходов к ней. Для улучшения орудий активно вовлекается украинская промышленность.

Германия возобновит производство боеприпасов для зенитных установок Gepard, ранее переданных Украине. Немецкое правительство уже заключило договор с компанией-производителем.

Напомним, вторая группа украинских артиллеристов завершает обучение на 155-мм САУ AS90 в Великобритании. Более 1000 британских военнослужащих участвуют в реализации этой программы.

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook

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