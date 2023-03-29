Стало відомо, як досягти паритету в артилерії з росіянами

Ворог продовжує домінувати у кількості боєзапасу

Збройним силам України потрібне постачання більшої кількості як артилерійських засобів, так і боєкомплекту до них. Оскільки наявні артилерійські системи в процесі експлуатації зношуються та потребують відновлення.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

"Ми нарощуємо свій бойовий потенціал, а для того, щоб вийти на реальний паритет з противником, треба збільшувати кількість артилерії", — сказав Черник.

За його словами, стволи гармат і САУ зношуються.

Петро Черник

Наприклад, зазначив Черник, ресурс танкових стволів — 500 снарядів, артилерійський служить трошки більше, залежно від типу сталі, її якості, виробника, типу боєприпасу, але все одно зношується та потребує ремонту, балістичного відновлення тощо.

"Немає нічого складнішого, як будівництво сучасної високотехнологічної зброї. Космічна ракета програє авіаносцю чи підводному човну за складністю будування", — констатував військовий.

При цьому він нагадав, що станом на сьогодні росіяни щодня відстрілюють до 20 тисяч снарядів по позиціях українських Сил оборони, у той час як останні — до 7 тисяч.

Як Україна вдосконалює артилерію

За інформацією Міністерства оборони України, наразі ведеться робота над розвитком самого озброєння ракетних військ та артилерії, систем управління та зміною системи підготовки та підходів до неї. Для покращення знарядь активно залучається українська промисловість.

Німеччина відновить виробництво боєприпасів для зенітних установок Gepard, які раніше передали Україні. Німецький уряд вже уклав договір з компанією-виробником.

Нагадаємо, друга група українських артилеристів завершує навчання на 155-мм САУ AS90 у Великій Британії. Понад 1000 британських військовослужбовців беруть участь у реалізації цієї програми.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook