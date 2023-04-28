Военный назвал смысл крайней ракетной атаки россиян
Российские кафиры сегодня ночью совершили массированную ракетную атаку по территории Украины, имея на то исключительно свою логику. Даже если во время такого удара погибнет хоть один украинец, это в их понимании хорошо.
Такое мнение высказал военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины Петр Черник.
"Каков был смысл у россиян в тактическом и стратегическом мышлении на аэродроме в Чернобаевке, при отладке несколько раз переправ через Северский Донец, во время высадки десантов на остров Змеиный?" — задал риторический вопрос Черник.
У них своя логика, объяснил он, они смотрят на эту войну не так, как мы.
"Они считают, что если есть хоть какая-то возможность нанести вред Украине, они это будут делать. Вообще, в их философии даже один погибший украинец — это правильно", — отметил военный эксперт.
Что сделали россияне
В ночь на 28 апреля, враг выпустил по Украине 23 крылатых ракеты. Из них 21 уничтожены.
Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ракетный удар производился с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Также враг выпустил два БПЛА тактического уровня, которые были сбиты.
В результате ракетного вражеского удара в городе Умань Черкасской области была разрушена многоэтажка.
В Днепре из-за ракетной атаки погибли молодая женщина и трехлетний ребенок.