Военный назвал смысл крайней ракетной атаки россиян

Последствия ночных ракетных обстрелов Украины. Фото: Нацполиция Украины

Российские кафиры сегодня ночью совершили массированную ракетную атаку по территории Украины, имея на то исключительно свою логику. Даже если во время такого удара погибнет хоть один украинец, это в их понимании хорошо.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины Петр Черник.

Читайте также:

"Каков был смысл у россиян в тактическом и стратегическом мышлении на аэродроме в Чернобаевке, при отладке несколько раз переправ через Северский Донец, во время высадки десантов на остров Змеиный?" — задал риторический вопрос Черник.

У них своя логика, объяснил он, они смотрят на эту войну не так, как мы.

"Они считают, что если есть хоть какая-то возможность нанести вред Украине, они это будут делать. Вообще, в их философии даже один погибший украинец — это правильно", — отметил военный эксперт.

Что сделали россияне

В ночь на 28 апреля, враг выпустил по Украине 23 крылатых ракеты. Из них 21 уничтожены.

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ракетный удар производился с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Также враг выпустил два БПЛА тактического уровня, которые были сбиты.

В результате ракетного вражеского удара в городе Умань Черкасской области была разрушена многоэтажка.

В Днепре из-за ракетной атаки погибли молодая женщина и трехлетний ребенок.