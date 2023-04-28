Військовий назвав сенс крайньої ракетної атаки росіян

Наслідки нічного ракетного обстрілу України. Фото: Нацполіція України

Російські окупанти сьогодні вночі здійснили масовану ракетну атаку по території України, маючи на те виключно свою логіку. Навіть якщо під час такого удару загине хоч один українець — це в їхньому розумінні добре.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, полковник Збройних Сил України Петро Черник.

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"Який був сенс у росіян в тактичному і стратегічному мисленні на аеродромі у Чорнобаївці, при налагодженні декілька разів переправ через Сіверський Донець, під час висадки десантів на острів Зміїний?" — поставив риторичне запитання Черник.

У них своя логіка, пояснив він, вони дивляться на цю війну не так, як ми.

"Вони вважають, що якщо є хоч якась можливість завдати шкоди Україні, вони це будуть робити. Взагалі у їхній філософії навіть один загиблий українець — це правильно", — зазначив військовий експерт.

Що зробили росіяни

В ніч на 28 квітня, ворог випустив по Україні 23 крилатих ракети. З них 21 — знищено.

Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ракетний удар здійснювався із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Також ворог випустив два БпЛА тактичного рівня, які були збиті.

Внаслідок ракетного ворожого удару в місті Умань Черкаської області було зруйновано багатоповерхівку.

У Дніпрі через ракетну атаку загинули молода жінка та трирічна дитина.