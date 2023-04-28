Військовий назвав сенс крайньої ракетної атаки росіян
Російські окупанти сьогодні вночі здійснили масовану ракетну атаку по території України, маючи на те виключно свою логіку. Навіть якщо під час такого удару загине хоч один українець — це в їхньому розумінні добре.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, полковник Збройних Сил України Петро Черник.
"Який був сенс у росіян в тактичному і стратегічному мисленні на аеродромі у Чорнобаївці, при налагодженні декілька разів переправ через Сіверський Донець, під час висадки десантів на острів Зміїний?" — поставив риторичне запитання Черник.
У них своя логіка, пояснив він, вони дивляться на цю війну не так, як ми.
"Вони вважають, що якщо є хоч якась можливість завдати шкоди Україні, вони це будуть робити. Взагалі у їхній філософії навіть один загиблий українець — це правильно", — зазначив військовий експерт.
Що зробили росіяни
В ніч на 28 квітня, ворог випустив по Україні 23 крилатих ракети. З них 21 — знищено.
Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ракетний удар здійснювався із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Також ворог випустив два БпЛА тактичного рівня, які були збиті.
Внаслідок ракетного ворожого удару в місті Умань Черкаської області було зруйновано багатоповерхівку.
У Дніпрі через ракетну атаку загинули молода жінка та трирічна дитина.