Чи дозволено ЗСУ перетинати кордон Росією

Боєць Легіону "Свобода Росії". Фото: Легион "Свобода России"/Facebook

Україна веде справедливу визвольну війну проти російських окупантів. А, отже, будь-які форми і методи знищення ворога, не заборонені Міжнародними конвенціями, дозволені для досягнення поставленої цілі — перемоги.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Те, що українська армія забезпечує захист і відновлення територіальної цілісності України відомо всім", — сказав Селезньов.

Отже, наголосив він, ЗСУ мають право використовувати для цього будь-які форми і формати — це очевидно.

"Якщо українським Генеральним штабом буде ухвалено рішення в частині проведення визвольної операції маневреного типу з заходом на територію ворожої нам Російської Федерації, то чому б і ні", — зазначив військовий експерт.

Тобто, уточнив Селезньов, питання полягає в тому, що є моменти раціональності та ефективного використання наявного у нас військового ресурсу. Адже не ми оголосили війну Росії і напали на неї, а сама Російська Федерація де-факто оголосила нам війну і веде її.

"Тому для нашої перемоги всі методи і засоби добрі — ворог має бути знищений, а наша земля має бути звільнена", — вважає Селезньов.

Нас не цікавить чуже територія, додав він, і ми будемо використовувати всі доступні засоби, крім заборонених Женевською конвенцією.

"Ми не воюємо з мирним населенням, не поводимося жорстоко з полоненими, не використовуємо забороненої зброї", — запевнив український офіцер.

Що відбувається в прикордонні Росії

У Бєлгородській області у понеділок, 22 травня, знову пролунали вибухи. Місцеві соцмережі заявляють про те, що українські танки нібито перетнули кордон. На відео, яке розповсюдили легіон "Свобода Росії", "російський добровольчий корпус", місцеві соцмережі, були показані дорожні знаки, що вказують на наближення до таких російських населених пунктів, як Любимівка, Безлюдівка та Чуровичі.

Станом на ранок 23 травня губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив на своєму Telegram-каналі, що на території Бєлгородської області тривають бойові дії між путінськими силовиками і повстанцями. Є поранені серед мирного населення, літня жінка померла під час евакуації.