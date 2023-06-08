Стало известно, как изменится частота обстрелов врагом Херсона

Военный оценил влияние уничтожения ГЭС на обстрелы Херсона
Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС заставил их отойти и отвести технику с артиллерией от береговой полосы Днепра, по разным оценкам, на расстояние от 5 до 15 километров. А это соответствующим образом отразится на количественных показателях артобстрелов Херсона и окрестных населенных пунктов.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.
"Обстрелы не замедлятся, а понизятся и это однозначно так. Но они все равно будут", — сказал Черник.
Он объяснил это тем, что у врага на вооружении есть артиллерийские установки, которые своими снарядами могут уничтожать объекты на расстоянии до 50 километров.
"Просто это уже будет гораздо меньше, и частота ударов значительно снизится. Но это коснется именно артиллерийских, а не ракетных ударов", — уточнил Черник.
Что происходит в Херсонской области
Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, российская террористическая армия совершила очередное преступление, способное повлечь за собой серьезную экологическую и гуманитарную катастрофу. Дамба была взорвана целенаправленно, чтобы приостановить контрнаступление ВСУ и отвлечь общество от происходящих в Белгородской области.
Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии Новости.LIVE отметил, что оккупанты сами же пострадали в результате подрыва Каховской ГЭС — затопило их окопы, пришлось эвакуировать технику.