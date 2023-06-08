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Военный оценил влияние уничтожения ГЭС на обстрелы Херсона

8 июня 2023 10:22
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, как изменится частота обстрелов врагом Херсона
Российский солдат заряжает САУ. Фото: росСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС заставил их отойти и отвести технику с артиллерией от береговой полосы Днепра, по разным оценкам, на расстояние от 5 до 15 километров. А это соответствующим образом отразится на количественных показателях артобстрелов Херсона и окрестных населенных пунктов.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Петр Черник
Петр Черник. Фото: УФОТО

"Обстрелы не замедлятся, а понизятся и это однозначно так. Но они все равно будут", — сказал Черник.

Он объяснил это тем, что у врага на вооружении есть артиллерийские установки, которые своими снарядами могут уничтожать объекты на расстоянии до 50 километров.

"Просто это уже будет гораздо меньше, и частота ударов значительно снизится. Но это коснется именно артиллерийских, а не ракетных ударов", — уточнил Черник.

Что происходит в Херсонской области

Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, российская террористическая армия совершила очередное преступление, способное повлечь за собой серьезную экологическую и гуманитарную катастрофу. Дамба была взорвана целенаправленно, чтобы приостановить контрнаступление ВСУ и отвлечь общество от происходящих в Белгородской области.

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии Новости.LIVE отметил, что оккупанты сами же пострадали в результате подрыва Каховской ГЭС — затопило их окопы, пришлось эвакуировать технику.

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