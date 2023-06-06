Пєсков прогнозовано знайшов "винуватців" підриву Каховської ГЕС

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Представник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у підриві Каховської ГЕС винна Україна. Прессекретар російського президента почав виправдовуватися у тому, у чому Росію і не звинувачували.

Про це речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив у коментарі російськиим і проросійським ЗМІ.

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Представник російського диктатора прогнозовано звинуватив у підриві Каховської ГЕС українську сторону.

"Ми офіційно заявляємо: тут однозначно йдеться про навмисну диверсію української сторони, яку було сплановано та здійснено за наказом, що надійшов з Києва, від київського режиму", — заявив Пєсков.

Росія ні при чому

Також речник Путіна заявив, що Росія не має відношення до вибуху на Каховській ГЕС.

За словами Пєскова, російська армія не завдавала ракетного удару по гідроелектростанції — хоча окупантів і не звинувачували у обстрілі ГЕС, а експерти заявляють, що станція, яку контролювали саме росіяни, була підірвана зсередини.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.

У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський зібрав екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України, а голова його канцелярії Андрій Єрмак назвав дії росіян екоцидом.

У одному із мікрорайонів Херсона, який, імовірно, буде затоплений, уже припинили електропостачання.

Місто-супутник ГЕС Нова Каховка уже затоплене. Вода накрила центральну частину, затопило зоопарк, дитячі майданчики, літній театр.

Сама Каховська ГЕС майже повністю була похована під водою з Каховського водосховища.