Стало известно, как будут развиваться военные события на российской границе.

Бойцы легиона "Свобода России". Фото: Укринформ

Белгородскую область России ждут дальнейшие потрясения. Ни полиция, ни армия не смогут их унять.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Как будет развиваться ситуация, точно неизвестно. Но я не думаю, что удастся как-то купировать ее российскими правоохранительными органами или российскими Вооруженными силами", — сказал Селезнев.

По его словам, совершенно очевидно, что громоздкая российская военная машина не в состоянии реагировать на появляющиеся вызовы, а это будет означать, что процессы, происходящие в Белгородской области, будут и дальше продолжаться.

"Это значит, что война постучается в каждый российский дом. И это по-честному", — заявил военный эксперт.

Что происходит в приграничной России

В Белгородской области в понедельник, 22 мая, снова раздались взрывы. Местные соцсети заявляют о том, что украинские танки якобы пересекли границу. На видео, распространенном легионом "Свобода России", "Российским добровольческим корпусом", местными соцсетями, были показаны дорожные знаки, указывающие на приближение к таким российским населенным пунктам, как Любимовка, Безлюдовка и Чуровичи.

Британская разведка отмечает, что утром 1 июня партизаны снова атаковали Белгородщину. Это уже второй раз за последние 10 дней.

Иностранные аналитики считают, что теперь перед российским командованием предстала безвыходная ситуация: укрепить оборону в приграничных регионах России или укрепить свои линии в оккупированной Украине.