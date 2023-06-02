Стало известно, как будут развиваться военные события на российской границе.

Военный предсказал незавидную судьбу российской Белгородщины
Белгородскую область России ждут дальнейшие потрясения. Ни полиция, ни армия не смогут их унять.
Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.
"Как будет развиваться ситуация, точно неизвестно. Но я не думаю, что удастся как-то купировать ее российскими правоохранительными органами или российскими Вооруженными силами", — сказал Селезнев.
По его словам, совершенно очевидно, что громоздкая российская военная машина не в состоянии реагировать на появляющиеся вызовы, а это будет означать, что процессы, происходящие в Белгородской области, будут и дальше продолжаться.
"Это значит, что война постучается в каждый российский дом. И это по-честному", — заявил военный эксперт.
Что происходит в приграничной России
В Белгородской области в понедельник, 22 мая, снова раздались взрывы. Местные соцсети заявляют о том, что украинские танки якобы пересекли границу. На видео, распространенном легионом "Свобода России", "Российским добровольческим корпусом", местными соцсетями, были показаны дорожные знаки, указывающие на приближение к таким российским населенным пунктам, как Любимовка, Безлюдовка и Чуровичи.
Британская разведка отмечает, что утром 1 июня партизаны снова атаковали Белгородщину. Это уже второй раз за последние 10 дней.
Иностранные аналитики считают, что теперь перед российским командованием предстала безвыходная ситуация: укрепить оборону в приграничных регионах России или укрепить свои линии в оккупированной Украине.