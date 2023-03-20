Стало известно, зачем везде говорят о скором контрнаступлении ВСУ

Военный объяснил причину постоянных заявлений об украинском контрнаступлении
Постоянный массированный поток заявлений об украинском контрнаступлении, которое вот-вот начнется, несет в себе полезную положительную составляющую. Она заключается в психологическом давлении на противника и его дезориентации.
Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.
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"Если обратить внимание, то никто, нигде не засвечивает саму операцию: когда, где она будет, какие силы и средства будут применены и в каком направлении. И это корректно", — сказал Черник.
А то, добавил он, что предпосылки для контрнаступления складываются, это однозначно так.
По словам военного, информационно-политическое давление на нашего противника никто не отменял.
Напротив, подчеркнул Черник, нужно запутывать врага этим контрнаступлением, чтобы он на самом деле не понял, где, как и при каких обстоятельствах это произойдет.
"Поэтому в стратегическом контексте такие заявления вполне корректны", — подчеркнул полковник ВСУ.
Как Украина готовится к контрнаступлению
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен усилить свою помощь для Украины, чтобы у Киева было достаточно ресурсов для контрнаступления. Это поможет Украине победить в войне и начать процесс переговоров.
Напомним, на заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.
Военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что украинское контрнаступление может начаться раньше конца марта-начала апреля, чем в Украину прибудут западные танки. Ведь фронт — это разные ландшафты, рельефы, условия, и это позволит украинским войскам использовать то, что будет в наличии уже через месяц. К тому же, быстрые подразделения — это не только танковая составляющая, что показала Харьковская операция.
Фото: REUTERS/Alex Babenko