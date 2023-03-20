Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Военный объяснил причину постоянных заявлений об украинском контрнаступлении arrow

Военный объяснил причину постоянных заявлений об украинском контрнаступлении

20 марта 2023 11:47
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, зачем везде говорят о скором контрнаступлении ВСУ
Детали главной атаки никто не раскрывает
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Постоянный массированный поток заявлений об украинском контрнаступлении, которое вот-вот начнется, несет в себе полезную положительную составляющую. Она заключается в психологическом давлении на противника и его дезориентации.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

Читайте также:

"Если обратить внимание, то никто, нигде не засвечивает саму операцию: когда, где она будет, какие силы и средства будут применены и в каком направлении. И это корректно", — сказал Черник.

А то, добавил он, что предпосылки для контрнаступления складываются, это однозначно так.

Петро Черник
Петр Черник

По словам военного, информационно-политическое давление на нашего противника никто не отменял.

Напротив, подчеркнул Черник, нужно запутывать врага этим контрнаступлением, чтобы он на самом деле не понял, где, как и при каких обстоятельствах это произойдет.

"Поэтому в стратегическом контексте такие заявления вполне корректны", — подчеркнул полковник ВСУ.

Как Украина готовится к контрнаступлению

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен усилить свою помощь для Украины, чтобы у Киева было достаточно ресурсов для контрнаступления. Это поможет Украине победить в войне и начать процесс переговоров.

Напомним, на заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.

Военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что украинское контрнаступление может начаться раньше конца марта-начала апреля, чем в Украину прибудут западные танки. Ведь фронт — это разные ландшафты, рельефы, условия, и это позволит украинским войскам использовать то, что будет в наличии уже через месяц. К тому же, быстрые подразделения — это не только танковая составляющая, что показала Харьковская операция.

Фото: REUTERS/Alex Babenko

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

13:16 В Херсонской области ликвидировали коллаборанта, который причастен к организации застенков

Новина з фото

13:09 Ведущая телемарафона "Единые новости" установила личный спортивный рекорд перед поездкой в США

13:06Оккупанты обстреляли село Никольское в Херсонской области: есть раненые

13:06 В Китае прокомментировали ордер путину: на чем настаивает Пекин

13:03 Враг держит в Черном море 5 военных кораблей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:53 Украинские теннисистки удивили позициями в рейтинге WTA

12:53 Украина и Британия заключили историческое экономическое соглашение, — Reuters

Новина з фото

12:52 Зеленский показал невероятных украинцев и рассказал, что нужно для мира в мире

12:44 Николаевский ЦНАП ввел отдельную электронную очередь для военнослужащих

Новина з відео

12:44 Орландо Блум публично спел в караоке в честь ирландского национального праздника: видео

Новина з відео

12:44 Орландо Блум публично спел в караоке в честь ирландского национального праздника: видео

Новина з відео

11:02 Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, как встретила его 68-летие

Новина з відео

11:00 День весеннего равноденствия 2023: красивые поздравления и открытки с пожеланиями мира и счастья

Новина з відео

10:27В ДБР рассказали о причинах смерти четырех военнослужащих в Черниговской области

Новина з відео

10:06 В Житомире впервые сделали трансплантацию сердца: результаты сверхсложной операции

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

08:21 В Колумбии разбился военный вертолет: есть погибшие

Новина з відео

06:30 Воскресенье в УПЛ: победы Шахтера, Черноморца и Миная

Новина з відео

22:15 Оккупанты на фронте заканчивают жизнь самоубийством: аудиоперехват

Новина з відео

21:46Зеленский назвал ордер на арест путина поворотным моментом

Новина з відео

18:59 В сети появилось видео, как российский истребитель пытался сбить украинский Bayraktar

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:00Изменится ли курс доллара: Гетманцев дал прогноз на весну

18:00На Ближнем Востоке грядут перемены — какова роль Израиля и в чем выгода россии

11:41Некоторым военным могут вернуть надбавки к зарплатам: что известно

Эксклюзив

12:30В Буче масштабно восстанавливают улицу, где ВСУ накрыли огромную российскую колонну: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:00Почему в мире появляется все больше вспышек вирусов — анализ вирусолога

Новина з фото

20:45 Джонни Депп и Эмбер Херд "отдыхают": история громкого развода Пола Маккартни

Эксклюзив

19:00Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж

Эксклюзив

18:00Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Актуальное по теме

None 20 Март 13:17

В Херсонской области ликвидировали коллаборанта, который причастен к организации застенков

None 20 Март 13:08

Ведущая телемарафона "Единые новости" установила личный спортивный рекорд перед поездкой в США

None 20 Март 13:06

Оккупанты обстреляли село Никольское в Херсонской области: есть раненые

None 20 Март 13:06

В Китае прокомментировали ордер путину: на чем настаивает Пекин

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB