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Военный рассказал, как оккупанты экономят свою технику на поле боя

10 сентября 2023 18:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Военный рассказал, как оккупанты экономят свою технику на поле боя
Российские оккупанты. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты из-за нехватки техники, начинают экономить ее. Они выводят на поле боя старое вооружение.

Об этом заявил начальник прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона "Единые новости".

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"Обычно сейчас мы фиксируем появление на поле боя старых образцов вооружения как БМП-1, которой более 60 лет, разные танки типа Т-55, разные МТ-ЛБ, которые уже в современных странах, даже в постсоветских, давно уже списаны. Так называемая "вторая армия мира" до сих пор их держит, и сейчас они используются в основном, чтобы "заткнуть дыры", — отметил военный.

Ситуация на фронте

На юге Украины ситуация остается достаточно напряженной. Враг продолжает терроризировать гражданское население и пытается подтянуть резервы для удержания обороны.

Также начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российская профессиональная армия закончилась прошлой осенью. По его словам, война не пошла на пользу путинскому режиму.

Напомним, вчера, 9 сентября, украинские воины вместе с волонтерами и местными властями Авдеевки запустили государственный флаг над городом, улетевшим в сторону оккупированного Донецка. Во время того, как россияне пытались сбить украинский флаг, они разоблачили свои боевые позиции.

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