Військовий розповів, як окупанти економлять свою техніку на полі бою

Російські окупанти. Фото: Reuters

Російські окупанти через нестачу техніки, починають економити її. Вони виводять на поле бою старе озброєння.

Про це заявив начальник пресслужби Східного угрупування військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Яку зброю використовує ворог

"Зазвичай зараз ми фіксуємо появу на полі бою старих зразків озброєння як БМП-1, якій понад 60 років, різні танки типу Т-55, різні МТ-ЛБ, які вже в сучасних країнах, навіть в пострадянських, давно вже списані. Так звана "друга армія світу" досі їх тримає, і зараз вони використовуються здебільшого, щоб "заткнути дірки", — зазначив військовий.

Ситуація на фронті

На півдні України ситуація залишається досить напруженою. Ворог продовжує тероризувати цивільне населення та намагається підтягнути резерви для утримання оборони.

Також начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російська професійна армія закінчилася ще минулої осені. За його словами, війна не пішла на користь путінському режиму.

Нагадаємо, вчора, 9 вересня, українські воїни разом з волонтерами та місцевою владою Авдіївки запустили державний прапор над містом, який полетів в бік окупованого Донецька. Під час того як росіяни намагалися збити український стяг, вони викрили свої бойові позиції.