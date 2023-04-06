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Военный рассказал, когда ВСУ сравняются с россиянами по количеству снарядов

6 апреля 2023 11:32
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Выяснилось, сколько снарядов не хватает ВСУ для паритета с россиянами
Западные партнеры наращивают выпуск боеприпасов. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Артиллеристы Вооруженных Сил Украины смогут сравниться с россиянами в количестве отстрелянных за сутки  боеприпасов не раньше осени. Это произойдет при условии наращивания выпуска снарядов и ракет для реактивных систем залпового огня военно-промышленным комплексом западных партнеров.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины Петр Черник.

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"Большой американский и европейский конвейер набирает обороты", — сказал Черник.

По его словам, если в начале российского вторжения в Украину, например, в США производилось около 13 тысяч снарядов в месяц, то сейчас они производят 20 тысяч снарядов.

Петро Черник
Петр Черник

"По всем подсчетам на август объемы производства составят около 50 тысяч снарядов в месяц. И, как считают серьезные эксперты, к осени мы дойдем с россиянами к паритету в количестве отстрелянных за сутки снарядов в 7-8 тысяч штук", — предположил Черник.

Как для ВСУ готовят артиллерию

По информации Министерства обороны Украины, сейчас ведется работа над развитием именно вооружения ракетных войск и артиллерии, систем управления и изменением системы подготовки и подходов к ней. Для улучшения орудий активно привлекается украинская промышленность.

Германия возобновит производство боеприпасов для зенитных установок Gepard, ранее переданных Украине. Немецкое правительство уже заключило договор с компанией-производителем.

Напомним, вторая группа украинских артиллеристов завершает обучение на 155-мм САУ AS90 в Великобритании. Более 1000 британских военнослужащих участвуют в реализации этой программы.

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