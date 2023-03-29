Стало відомо, чому Захід не поспішає надати Україні вертольоти

Полковник ЗСУ пояснив, чому "зависло" питання надання Заходом Україні гелікоптерів
На відміну від постачання літаків, українська сторона менше обговорює із західними партнерами питання про надання для потреб ЗСУ гелікоптерів. Оскільки в сучасній військовій філософії гелікоптери є допоміжною ударною зброєю, а не головною.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.
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"Гелікоптери нам потрібні. Але, як би це дивно не звучало, на відміну від літаків, це більш складніше питання", — сказав Черник.
Він пояснив, що гелікоптери потребують більш філігранного і складнішого налаштування, ніж літаки. До того ж гелікоптери мають колосально великий регламент озброєння для себе.
"А ось саме з цим озброєнням і є проблема в частині його виробництва. Хоча американці свого часу зробили основний акцент саме на авіацію у своїх великих війнах, до авіації у них більше озброєнь", — зауважив військовий експерт.
Крім того, наголосив Черник, західні партнери не можуть дати все і відразу, так не буває.
"Вони вивчають, яку кількість озброєнь можна залишити собі, а що передати партнерам. Так що це питання вивчається. Крім того, в американській військовій філософії гелікоптери є допоміжною ударною зброєю, а не головною", — констатував полковник ЗСУ.
Як в Україні йдуть справи з авіацією
Генштаб Північної Македонії підтримав рішення про передачу Україні вертольотів Мі-24. Очікується, що країна отримає 12 одиниць.
Заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив, що Польща не має наміру передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29. За його словами, планується передача лише частини існуючого парку бойових літаків.
Своєю чергою, Міністерство оборони Словаччини підтвердило передачу Україні перших чотирьох винищувачів МІГ-29. Напередодні літаками до Словаччини прибули українські пілоти з механіками, які підготували їх до відльоту.
Фото: Chris Lofting / Wikimedia commons