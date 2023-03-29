Стало відомо, чому Захід не поспішає надати Україні вертольоти

Партнери вивчають, коли і яку зброю доцільно передавати ЗСУ

На відміну від постачання літаків, українська сторона менше обговорює із західними партнерами питання про надання для потреб ЗСУ гелікоптерів. Оскільки в сучасній військовій філософії гелікоптери є допоміжною ударною зброєю, а не головною.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

"Гелікоптери нам потрібні. Але, як би це дивно не звучало, на відміну від літаків, це більш складніше питання", — сказав Черник.

Він пояснив, що гелікоптери потребують більш філігранного і складнішого налаштування, ніж літаки. До того ж гелікоптери мають колосально великий регламент озброєння для себе.

"А ось саме з цим озброєнням і є проблема в частині його виробництва. Хоча американці свого часу зробили основний акцент саме на авіацію у своїх великих війнах, до авіації у них більше озброєнь", — зауважив військовий експерт.

Петро Черник

Крім того, наголосив Черник, західні партнери не можуть дати все і відразу, так не буває.

"Вони вивчають, яку кількість озброєнь можна залишити собі, а що передати партнерам. Так що це питання вивчається. Крім того, в американській військовій філософії гелікоптери є допоміжною ударною зброєю, а не головною", — констатував полковник ЗСУ.

Як в Україні йдуть справи з авіацією

Генштаб Північної Македонії підтримав рішення про передачу Україні вертольотів Мі-24. Очікується, що країна отримає 12 одиниць.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив, що Польща не має наміру передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29. За його словами, планується передача лише частини існуючого парку бойових літаків.

Своєю чергою, Міністерство оборони Словаччини підтвердило передачу Україні перших чотирьох винищувачів МІГ-29. Напередодні літаками до Словаччини прибули українські пілоти з механіками, які підготували їх до відльоту.

Фото: Chris Lofting / Wikimedia commons