Военный оценил последствия атаки через границу РФ

Российские добровольцы на Белгородщине. Фото: Telegram

Боевой выход подразделений ВСУ через границу Российской Федерации с последующим наступлением будет иметь эффект, если увеличить количество военных. Хотя бы до уровня бригады.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

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Петр Черник. Фото: УФОТО

"По большому счету, рейд (в Белгородскую область 22 мая легиона "Свобода России". — Ред.) стал достаточно успешной операцией с тактической точки зрения", — сказал Черник.

По его словам, хотя прорыв и был совершен не на большую глубину, но все же он прошел на вражескую территорию.

"А если учесть, что прорвалась бронетехника, то это невероятно серьезно", — констатировал военный эксперт.

В контексте этого Черник подчеркнул, что для того, чтобы был большой военный масштаб и эффект, нужно иметь для прорыва хотя бы одну механизированную бригаду, батальон.

"То, что прорвались бронетехника и беспилотники, это хорошо, ведь в настоящее время Российская Федерация понесла очень серьезные имиджевые потери", — отметил полковник ВСУ.

Что произошло на границе с РФ

В Белгородской области в понедельник, 22 мая, раздались взрывы. Местные соцсети заявляют о том, что украинские танки якобы пересекли границу. На видео, распространенном легионом "Свобода России", "российским добровольческим корпусом", местными соцсетями, были показаны дорожные знаки, указывающие на приближение к таким российским населенным пунктам, как Любимовка, Безлюдовка и Чуровичи.

По словам бывшего спикера Генерального штаба ВСУ Владислава Селезнева, Украина ведет справедливую освободительную войну против российских оккупантов. Следовательно, любые формы и методы уничтожения врага, не запрещенные Международными конвенциями, разрешены для достижения поставленной цели — победы.