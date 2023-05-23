Разрешено ли ВСУ пересекать границу Россией

Боец Легиона "Свобода России". Фото: Легион "Свобода России"/Facebook

Украина ведет справедливую освободительную войну против российских оккупантов. Следовательно, любые формы и методы уничтожения врага, не запрещенные Международными конвенциями, разрешены для достижения поставленной цели — победы.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"То, что украинская армия обеспечивает защиту и восстановление территориальной целостности Украины, известно всем", — сказал Селезнев.

Следовательно, подчеркнул он, ВСУ имеют право использовать для этого любые формы и форматы — это очевидно.

"Если украинским Генеральным штабом будет принято решение в части проведения освободительной операции маневренного типа с заходом на территорию враждебной нам Российской Федерации, то почему бы и нет", — отметил военный эксперт.

То есть, уточнил Селезнев, вопрос состоит в том, что есть моменты рациональности и эффективного использования имеющегося у нас военного ресурса. Не мы ведь объявили войну России и напали на нее, а сама Российская Федерация де-факто объявила нам войну и ведет ее.

"Поэтому для нашей победы все методы и средства хороши — враг должен быть уничтожен, а наша земля должна быть уволена", — считает Селезнев.

Нас не интересует чужая территория, добавил он, и мы будем использовать все доступные средства, кроме запрещенных Женевской конвенцией.

"Мы не воюем с мирным населением, не обращаемся жестоко с пленными, не используем запрещенное оружие", — заверил украинский офицер.

Что происходит в приграничье России

В Белгородской области в понедельник, 22 мая, снова раздались взрывы. Местные соцсети заявляют о том, что украинские танки якобы пересекли границу. На видео, распространенном легионом "Свобода России", "российским добровольческим корпусом", местными соцсетями, были показаны дорожные знаки, указывающие на приближение к таким российским населенным пунктам, как Любимовка, Безлюдовка и Чуровичи.

По состоянию на утро 23 мая губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил на своем Telegram-канале, что на территории Белгородской области продолжаются боевые действия между путинскими силовиками и повстанцами. Есть раненые среди мирного населения, пожилая женщина скончалась во время эвакуации.