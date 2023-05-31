Как ВСУ увеличили количество уничтожения вражеских артсистем

ВСУ ведут огонь по врагу. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

В последнее время Вооруженные силы Украины существенно увеличили количество уничтоженных вражеских артиллерийских систем. На это положительно повлиял ряд факторов.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Уничтожение в течение суток до нескольких десятков вражеских артиллерийских систем это очень много", — сказал Селезнев.

По его словам, это говорит о том, что идет методическое планомерная ликвидация боевого потенциала путинской армии и, таким образом, создается и расчищается поле для дальнейшей битвы.

Кроме того, добавил военный эксперт, это говорит о наличии в достаточном количестве у украинских сил обороны боеприпасов, необходимых для зачистки тылов врага.

"Ведь чем меньше у россиян будет артиллерии, тем меньше снарядов будет прилетать на голову нашим воинам", — констатировал Селезнев.

Как украинцы уничтожают врага

Специалисты Центра спецопераций "А" Службы безопасности провели очередную серию ударов по оккупантам с помощью дронов-камикадзе. Спецслужба показала эффектное видео.

Напомним, недавно бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады эффектно уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". Украинские военные смогли ликвидировать вражескую технику всего двумя точными выстрелами.