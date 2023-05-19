Экс-чиновник Генштаба очертил перспективы крымской железной дороги

Сход с рельсов вагонов поезда под Бахчисараем из-за подрыва колеи. Фото: REUTERS

Железнодорожные пути в оккупированном россиянами Крыму ждет не очень обнадеживающая перспектива. Ведь в последнее время на захваченном врагом полуострове активизировалось партизанское движение.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального Штаба Вооруженных сил Украины капитан І ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Россияне почему-то считают, что Крым с Россией — навсегда. Поэтому для обороны весь запад и север полуострова перерыты окопами", — сказал Селезнев.

Но, несмотря на это, добавил он, поезда у них идут под откос, поскольку на полуострове активизировалось партизанское движение.

"Поэтому очевиден факт того, что логистика снабжения войск нужными вещами у агрессора стабильной не будет", — заверил военный эксперт.

По его словам, следует учитывать, что железнодорожная сеть в Крыму достаточно разветвлена. А, например, сообщение между Симферополем и Севастополем обеспечивает однопутная железнодорожная ветвь. Соответственно, поражение одного участка будет создавать врагу немало проблем.

"Если мосты, туннели хорошо охраняются, то существует много других участков, до которых можно спокойно добраться и вывести из строя не только релейные шкафы, но и повредить рельсы", — подчеркнул Селезнев.

При этом он добавил: "Я думаю, что такая динамика и дальше будет продолжаться".

Что произошло в Крыму

Вчера, 18 мая, под оккупированным Симферополем в результате взрыва сошел с рельсов поезд. Авария заблокировала единственную железнодорожную линию в порт, где базируется Черноморский флот России.

Напомним, в оккупированном Крыму упала российская ракета "Калибр". Это якобы произошло вблизи Вулкановки, небольшого поселения в Ленинском районе Крыма.