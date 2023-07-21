Восемь ударов по оккупантам и ликвидированный БпЛА, — Генштаб об успехах ВСУ за сутки
За день авиация сил обороны нанесла восемь ударов по российским оккупантам. Также ВСУ ликвидировали один разведывательный беспилотник.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Контрнаступление ВСУ
"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 2 станции РЭБ и еще 4 важных объекта противника", — говорится в сообщении.
Напомним, что подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева еще с осени 2022 года держат один из самых сложных рубежей — Марьинку и ее окрестности. Там россияне не только пытаются штурмовать позиции по применению пехоты и тяжелой техники, но используют артиллерию и БпЛА.
Также мы сообщали, что украинские военные наступают как минимум на трех участках фронта. ВСУ преуспели вблизи Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).
Украина начала использовать кассетные боеприпасы США на фронте. Их применили на юго-востоке страны, чтобы уничтожить укрепленные российские позиции, замедлившие летнее наступление Украины.