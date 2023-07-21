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Восемь ударов по оккупантам и ликвидированный БпЛА, — Генштаб об успехах ВСУ за сутки

21 июля 2023 06:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Восемь ударов по оккупантам и ликвидированный БпЛА, — Генштаб об успехах ВСУ за сутки
Военнослужащие 3-й танковой бригады ВСУ на позициях. Фото: УНИАН / Мариенко Андрей
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За день авиация сил обороны нанесла восемь ударов по российским оккупантам. Также ВСУ ликвидировали один разведывательный беспилотник.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 2 станции РЭБ и еще 4 важных объекта противника", — говорится в сообщении.

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua
Украинские военные стреляют по враждебным целям. Фото: Генштаб ВСУ
Боеприпасы в ящике на траве. Фото: Генштаб ВСУ
Украинский военный запускает дрон. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева еще с осени 2022 года держат один из самых сложных рубежей — Марьинку и ее окрестности. Там россияне не только пытаются штурмовать позиции по применению пехоты и тяжелой техники, но используют артиллерию и БпЛА.

Также мы сообщали, что украинские военные наступают как минимум на трех участках фронта. ВСУ преуспели вблизи Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).

Украина начала использовать кассетные боеприпасы США на фронте. Их применили на юго-востоке страны, чтобы уничтожить укрепленные российские позиции, замедлившие летнее наступление Украины.

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