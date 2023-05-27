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Власти Бердянска рассказали о сегодняшних взрывах в городе

27 мая 2023 17:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Власти Бердянска рассказали о сегодняшних взрывах в городе
Взрыв в Бердянске. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 27 мая, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы. Как выяснилось, украинские военные поразили позиции россиян в городе.

Об этом сообщила Бердянская городская военная администрация.

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"Наши воины попали по позициям россиян в Бердянске", — говорится в сообщении.

Городская военная администрация сообщила, что в результате удара погибло большое количество российских оккупантов.

Напомним, сегодня, 27 мая, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прозвучала сирена воздушной тревоги. Впоследствии в городе послышались взрывы. Как выяснилось, взрыв произошел на базах, где размещались оккупанты.

Также мы писали, что вечером 25 мая во временно оккупированном Бердянске произошел взрыв в районе Лазурного, где находятся российские оккупанты. Бердянская военная городская администрация сообщает, что были уничтожены российские установки С-300.

Добавим, 21 мая, украинские военные поразили штаб оккупантов в Бердянске.

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