Власти Бердянска рассказали о сегодняшних взрывах в городе
Сегодня, 27 мая, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы. Как выяснилось, украинские военные поразили позиции россиян в городе.
Об этом сообщила Бердянская городская военная администрация.
Взрывы в Бердянске
"Наши воины попали по позициям россиян в Бердянске", — говорится в сообщении.
Городская военная администрация сообщила, что в результате удара погибло большое количество российских оккупантов.
Напомним, сегодня, 27 мая, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прозвучала сирена воздушной тревоги. Впоследствии в городе послышались взрывы. Как выяснилось, взрыв произошел на базах, где размещались оккупанты.
Также мы писали, что вечером 25 мая во временно оккупированном Бердянске произошел взрыв в районе Лазурного, где находятся российские оккупанты. Бердянская военная городская администрация сообщает, что были уничтожены российские установки С-300.
Добавим, 21 мая, украинские военные поразили штаб оккупантов в Бердянске.