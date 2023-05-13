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Власти Хмельницкого отреагировали на слухи о химической утечке после обстрела

13 мая 2023 18:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Власти Хмельницкого отреагировали на слухи о химической утечке после обстрела
Хмельницкий городской совет. Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты активно распространяют фейковую информацию о якобы утечке вредных химических веществ в Хмельницком. Городские власти уже отреагировали на это.

Об этом говорится в заявлении Хмельницкого городского совета.

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Фейк об утечке вредных веществ в Хмельницком

"Кроме ракет и беспилотников, враг воюет с нами и информационными методами. В настоящее время сетью распространяется информация о якобы возможной утечке вредных химических веществ в городе", — говорится в сообщении.

В городском совете отметили, что эта информация не соответствует действительности. Она направлена на то, чтобы посеять панику.

Власти Хмельницкого призвали не реагировать на провокации врага и сохранять информационную гигиену.

Напомним, сегодня, 13 мая, россияне нанесли очередной удар по Украине. В результате попадания в объект критической инфраструктуры в Хмельницкой области взрывной волной был поврежден ряд зданий.

Также мы писали, что в Хмельницкой области увеличилось количество пострадавших из-за атаки российских оккупантов. Сейчас известно о 30 людях, которые получили ранения.

Добавим, в большинстве регионов Украины этой ночью объявлена воздушная тревога. В Николаеве и Херсоне были слышны взрывы. В результате вражеской атаки в Николаеве произошло возгорание в многоэтажке и на одном гражданском объекте.

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