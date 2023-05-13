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Влада Хмельницького відреагувала на чутки про хімічний витік після обстрілу

13 травня 2023 18:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Влада Хмельницького відреагувала на чутки про хімічний витік після обстрілу
Хмельницька міська рада. Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти активно поширюють фейкову інформацію про нібито витік шкідливих хімічних речовин у Хмельницькому. Міська влада вже відреагувала на це.

Про це йдеться в заяві Хмельницької міської ради.

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Фейк про витік шкідливих речовин у Хмельницькому

"Окрім ракет і безпілотників, ворог воює з нами й інформаційними методами. Наразі мережею поширюється інформація про нібито можливий витік шкідливих хімічних речовин у місті", — йдеться у повідомленні. 

В міській раді наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. Вона спрямована на те, аби посіяти паніку. 

Влада Хмельницького закликала не реагувати на провокації ворога та зберігати інформаційну гігієну.

Нагадаємо, сьогодні, 13 травня, росіяни завдали черговий удар по Україні. Внаслідок влучання у об'єкт критичної інфраструктури у Хмельницькій області вибуховою хвилею було пошкоджено низку будівель.

Також ми писали, що у Хмельницькій області збільшилася кількість постраждалих через атаку російських окупантів. Наразі відомо про 30 людей, які отримали поранення.

Додамо, у більшості регіонів України цієї ночі оголошено повітряну тривогу. У Миколаєві та Херсоні було чути вибухи. Внаслідок ворожої атаки у Миколаєві сталося займання у багатоповерхівці та на одному цивільному об'єкті.

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