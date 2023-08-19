Обстріл Чернігова 19 серпня – серед загиблих є діти

Внаслідок атаки на Чернігова загинуло шестеро людей, серед них дитина, — мер
Виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако заявив, що внаслідок ворожої атаки на Чернігів загинуло шестеро людей. Серед них є дитина.
Про це Ломако повідомив у ефірі Новини.LIVE
Що каже мер з питання атаки на Чернігів
За словами Ломако, на момент удару в будівлі театру було 100 осіб. Вони не постраждали, постраждали лише ті громадяни, які були на вулиці.
Також мер повідомив, що у момент "прильоту" у будівлі проходила виставка безпілотників. При цьому він уточнив, що внаслідок обстрілу постраждали багато будівель, зокрема будівля мерії.
Нагадаємо, вранці 19 серпня у Чернігові пролунав потужний вибух. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський показав місце прильоту у Чернігові.
Додамо, що російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".