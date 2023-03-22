В результате атаки в Запорожье погиб человек, десятки раненых госпитализированы
В Запорожье в результате атаки россиян по жилому дому погиб человек. Также 25 человек с ранениями находятся в больницах.
Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.
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Что известно
"К сожалению, один пострадавший человек, находившийся в тяжелом состоянии, погиб", — сообщил Куртев.
Куртев также уточнил данные о количестве раненых. По обновленной информации, сейчас в больницах находятся 25 человек. Три человека — в тяжелом состоянии, 19 — в среднем, еще три человека, среди которых два ребенка, получили легкие ранения.
Уголовное производство
Как сообщили в Офисе генпрокурора, в отношении сегодняшней атаки по Запорожью начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
"По данным следствия, 22 марта 2023 года около 12:00 российские военные выпустили по Запорожью 6 ракет, тип которых в настоящее время устанавливается. Предварительно пострадали более 20 человек, среди них трое детей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что одна из ракет попала между двумя многоэтажками, в которых частично разрушены квартиры, балконы, повреждены крыши и выбиты окна. Также взрывной волной и обломками повреждены другие расположенные рядом жилые дома, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры города.
В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами находятся люди, данные о пострадавших уточняются.
Напомним, сегодня, 22 марта, российские оккупанты обстреляли Запорожье, в результате чего повреждены многоэтажки.
По данным Запорожской ОВА, в результате российского обстрела Запорожья в многоэтажку попало сразу две ракеты.
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео попадания российской ракеты в многоэтажку в Запорожье.