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Ночью силы ПВО уничтожили 13 дронов: какие регионы атаковала РФ

3 июля 2023 08:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ночью силы ПВО уничтожили 13 дронов: какие регионы атаковала РФ
Военный украинский ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 3 июля россияне снова атаковали Украину, для этого они использовали иранские ударные дроны "Shahed-136/131". Украинская ПВО уничтожила 13 БпЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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"Ночью 3 июля российские оккупационные войска совершили очередную атаку иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. Всего зафиксированы пуски 17 "шахедов"", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ПВО работала в южных, восточных и центральных областях. Однако в результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил Украины уничтожены 13 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Остальные не достигли своих целей. Предварительно обошлось без потерь.

Также за прошедшие и текущие сутки авиация Воздушных Сил совершила десятки самолетовылетов, 15 из них — на огневое поражение объектов, техники, логистики и живой силы врага.

Напомним, в ночь на 3 июля в Украине была объявлена воздушная тревога. "Покраснела" значительная часть областей. Взрывы раздавались в Запорожской и Кировоградской областях.

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