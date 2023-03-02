Враг активизировал пропаганду по Бахмуту: в Минобороны перечислили основные фейки
Сегодня наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, сопровождающая штурмование Бахмута. Враг пытается дискредитировать украинских военных.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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Усиление пропаганды
По словам Маляр, враг запускает несколько нарративов, направленных на деморализацию общества и военных.
В частности:
- якобы Бахмут не имеет стратегического значения, и его оборона это якобы политическое решение. Это не так. Военные не раз объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение о ведении боевых действий принимает высшее военное руководство.
- дискредитируют военное командование восточного направления. Выкладывают фейковые документы якобы из штаба на Востоке.
- с целью внушения демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон.
Напомним, ранее советник президента Украины Александр Роднянский заявил, что Вооруженные силы Украины могут отступить от Бахмута. Военное руководство сейчас обдумывает все варианты развития событий на фронте.
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Герой Украины генерал-полковник Александр Сырский оценил ситуацию в Бахмуте. По его словам, ситуация в районе напряженная.
Также сообщалось, что русские войска начали свое "большое наступление" на Донбассе. При этом они ежедневно теряют по 500 солдат убитыми. По словам министра обороны Алексея Резникова, в районе Бахмута оккупационные войска теряют сотни солдат каждый день.