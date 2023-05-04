Стало известно, зачем российские оккупанты стягивают войска под Угледар.

Российские военные на бронетехнике. Фото: РосСМИ

Командование российских оккупационных войск рассматривает возможность своего прорыва на Донбассе и формирует для этого ударный кулак. Он может быть применен в направлении Курахово.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"По данным местных источников, командование армии РФ перебросило на Угледарское направление Донетчины подразделения спецназовцев. Цель — прорыв в сторону Курахово", — сказал Снегирев.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

В то же время, предупредил он, враг формирует здесь новый "ударный кулак": на Угледарское направление переброшены подразделения 14-й бригады спецназначения Вооруженных сил Российской Федерации, которые отмечены в Павловке.

Именно перед этими подразделениями, подчеркнул военный эксперт, стоит задача прорваться в сторону Курахово.

"Стоит отметить, что Угледарское направление рассматривается оккупантами как одно из потенциальных направлений возможного контрнаступления ВСУ на юге Донбасса", — отметил военный эксперт.

Что происходит в двух городах Донбасса

Российские оккупационные войска временно приостановили свою активность в намерениях захватить Угледар. Это связано с изменением тактики атак на основе полного провала предыдущих.

Во временно оккупированном Мариуполе россияне наладили работу призывных комиссий с целью мобилизации в ряды своей армии местного населения.