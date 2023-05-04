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Ворог готує прорив на Донбасі

4 травня 2023 13:55
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, навіщо російські окупанти стягують війська під Вугледар
Російські військові на бронетехніці. Фото: РосЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Командування російських окупаційних військ розглядає можливість свого прориву на Донбасі і формує для цього ударний кулак. Він може бути застосований у напрямку Курахового.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"За даними місцевих джерел, командування армії РФ перекинуло на Вугледарський напрямок Донеччини підрозділи спецпризначенців. На меті — прорив у бік Курахового", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов. Новини.LIVE

Водночас, попередив він, ворог формує тут новий "ударний кулак": на Вугледарський напрямок перекинуто підрозділи 14-ї бригади спецпризначення Збройних сил Російської Федерації, які помічено в Павлівці.

Саме ці підрозділи, наголосив військовий експерт, мають завдання прорватися в бік Курахового.

"Варто зауважити, що Вугледарський напрямок розглядається окупантами як один з потенційних напрямків можливого контрнаступу ЗСУ на півдні Донеччини", — зазначив військовий експерт.

Що відбувається у двох містах Донбасу

Російські окупаційні війська тимчасово призупинили свою активність у намірах захопити Вугледар. Це пов’язано зі зміною тактики атак з урахуванням повного провалу попередніх.

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни налагодили роботу призовних комісій з метою мобілізації до лав своєї армії місцевого населення.

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