Стало відомо, навіщо російські окупанти стягують війська під Вугледар

Ворог готує прорив на Донбасі
Командування російських окупаційних військ розглядає можливість свого прориву на Донбасі і формує для цього ударний кулак. Він може бути застосований у напрямку Курахового.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
"За даними місцевих джерел, командування армії РФ перекинуло на Вугледарський напрямок Донеччини підрозділи спецпризначенців. На меті — прорив у бік Курахового", — сказав Снєгирьов.
Водночас, попередив він, ворог формує тут новий "ударний кулак": на Вугледарський напрямок перекинуто підрозділи 14-ї бригади спецпризначення Збройних сил Російської Федерації, які помічено в Павлівці.
Саме ці підрозділи, наголосив військовий експерт, мають завдання прорватися в бік Курахового.
"Варто зауважити, що Вугледарський напрямок розглядається окупантами як один з потенційних напрямків можливого контрнаступу ЗСУ на півдні Донеччини", — зазначив військовий експерт.
Що відбувається у двох містах Донбасу
Російські окупаційні війська тимчасово призупинили свою активність у намірах захопити Вугледар. Це пов’язано зі зміною тактики атак з урахуванням повного провалу попередніх.
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни налагодили роботу призовних комісій з метою мобілізації до лав своєї армії місцевого населення.