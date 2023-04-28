Окупанти змінили тактику ведення атак

Залп важкої вогнеметної установки "Солнцепьок". Фото: Wikimedia commons

Російські окупаційні війська змінили тактику використання своєї авіації на Донбасі. Також вони підтягнули уздовж всієї лінії зіткнення важкі вогнеметні системи.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"Активна зміна тактики спостерігається по всіх напрямках з інтенсивним використанням важких вогневих систем "Солнцепьок", якими окупанти намагаються випалювати наші підрозділи", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

За його словами, також російські окупанти кардинально змінили тактики застосування авіаційних з'єднань.

"Йдеться не тільки про використання керованих авіабомб. Агресор став завдавати удари з повітря по позиціях українських Сил ППО, що є небезпечно", — зазначив військовий експерт.

Де ворог посилив свою активність

Командування російських окупаційних військ в Україні перекинуло додаткові резерви на Запорізький та Херсонський напрямки. Так само на цих фронтах спостерігається посилення діяльності окупантів.

Водночас російські окупанти не полишають ідеї взяти під свій повний контроль Бахмут. З цією метою вони атакують українських захисників відразу з декількох напрямків.