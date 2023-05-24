Стало известно, чем враг может помешать контрнаступлению ВСУ

Враг имеет серьезный сдерживающий рычаг на контрнаступление ВСУ
Российские оккупационные войска располагают достаточно серьезным инструментом влияния, использование которого может существенно сказаться на украинском контрнаступлении. Название этому рычагу — Запорожская атомная электростанция, которая находится под контролем агрессора.
Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
"Россияне продолжают использовать ЗАЭС в качестве инструмента своего политического давления", — сказал Снегирев.
По его словам, оккупанты хорошо понимают, что это у них — чуть ли не единственный способ сдержать ВСУ от контрнаступления на Запорожском направлении.
Стоит констатировать, обратил внимание Снегирев, что эта устоявшаяся тактика Российской Федерации в отношении ЗАЭС, к сожалению, не нашла должной реакции со стороны наших стратегических партнеров.
"Все же, по моему мнению, ситуация вокруг ЗАЭС должна иметь более действенную реакцию. В том числе — относительно секторального введения санкций. Прежде всего — на атомную энергетику Российской Федерации", — отметил военный эксперт.
Что происходит на ЗАЭС
В результате российских обстрелов ночью 22 мая в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач, Днепровская 750 кВ, на Запорожской атомной электростанции. Захватчики в седьмой раз поставили под риск ядерную и радиационную безопасность всего мира.
Позже украинские энергетики оперативно возобновили работу линии высоковольтных электропередач, питающей Запорожскую АЭС. ЗАЭС снова вернулась в украинскую энергосистему.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что страна работает над демилитаризацией Запорожской АЭС. Также Шмигаль выразил озабоченность текущим состоянием вокруг станции.