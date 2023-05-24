Стало известно, чем враг может помешать контрнаступлению ВСУ

Российский солдат у ЗАЭС. Фото: РосСМИ

Российские оккупационные войска располагают достаточно серьезным инструментом влияния, использование которого может существенно сказаться на украинском контрнаступлении. Название этому рычагу — Запорожская атомная электростанция, которая находится под контролем агрессора.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Россияне продолжают использовать ЗАЭС в качестве инструмента своего политического давления", — сказал Снегирев.

По его словам, оккупанты хорошо понимают, что это у них — чуть ли не единственный способ сдержать ВСУ от контрнаступления на Запорожском направлении.

Стоит констатировать, обратил внимание Снегирев, что эта устоявшаяся тактика Российской Федерации в отношении ЗАЭС, к сожалению, не нашла должной реакции со стороны наших стратегических партнеров.

"Все же, по моему мнению, ситуация вокруг ЗАЭС должна иметь более действенную реакцию. В том числе — относительно секторального введения санкций. Прежде всего — на атомную энергетику Российской Федерации", — отметил военный эксперт.

Что происходит на ЗАЭС

В результате российских обстрелов ночью 22 мая в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач, Днепровская 750 кВ, на Запорожской атомной электростанции. Захватчики в седьмой раз поставили под риск ядерную и радиационную безопасность всего мира.

Позже украинские энергетики оперативно возобновили работу линии высоковольтных электропередач, питающей Запорожскую АЭС. ЗАЭС снова вернулась в украинскую энергосистему.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что страна работает над демилитаризацией Запорожской АЭС. Также Шмигаль выразил озабоченность текущим состоянием вокруг станции.