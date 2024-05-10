Враг пытался зайти в серую зону — бойцы Нацгвардии уничтожили оккупантов на Запорожском направлении
Украинские защитники продолжают сдерживать врага и наносить ему значительные потери. Так, бойцы Национальной Гвардии Украины держат под огневым контролем позиции оккупантов и ликвидируют их.
Соответствующие кадры обнародовал командующий НГУ Александр Пивненко в Telegram в пятницу, 10 мая.
Уничтожение оккупантов на Запорожском направлении
Так, на Запорожском направлении бойцы шестого отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" держат под огневым контролем позиции захватчиков.
Российские штурмовики пытаются зайти в серую зону, используя тактику малых групп. Однако украинские операторы FPV-дронов и снайперы не дают им продвигаться и уничтожать врага.
"Каждый россиянин, посмевший ступить на нашу землю, будет ликвидирован", — подчеркнул командующий Нацгвардией.
Ранее Бойцы первого штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады успешно уничтожили дронами позиции расчетов российского противотанкового ракетного комплекса "Корнет".
Также мы писали, что пограничники бригады "Сталевий кордон" ударом FPV-дрона уничтожали вражескую цель — 152-мм пушку "Гиацинт-Б".
Кроме того, операторы ударных беспилотников из бригады "Гвардії наступу "Помста" показали кадры ликвидации российских позиций возле Бахмута.
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