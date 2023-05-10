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Враг не сдержал напор: Сырский сообщил об успешной контратаке ВСУ в Бахмуте

10 мая 2023 19:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Враг не сдержал напор: Сырский сообщил об успешной контратаке ВСУ в Бахмуте
Командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинским военным удалось провести эффективные контратаки на Бахмутском направлении. На отдельных участках фронта противник не смог удержать давление и отступил на дистанцию до 2-х километров.

Об этом сообщил командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский.

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По словам Сырского, именно грамотное проведение оборонительной операции истощило подготовленные силы ЧВК "Вагнер". Это заставило оккупантов на определенных направлениях заменить их хуже подготовленными подразделениями регулярных войск РФ. Захватчики потерпели поражение и отошли.

"Несмотря на значительную концентрацию войск и громкие заявления российских военных преступников о намерениях взять Бахмут до 9 мая, враг так и не смог захватить украинский город", — подчеркнул Сырский.

Он отметил, что украинские бойцы надежно держат фронт и не дают врагу продвинуться вперед. Сражение за город Бахмут Донецкой области продолжается.

Сырский также процитировал слова Карла Фон Клаузевица:

"Война ведется к победе. И точка".

Напомним, украинские военные не потеряли ни одной позиции в Бахмуте Донецкой области в сутки. Враг прилагает все больше усилий, чтобы захватить город.

Также мы писали, что украинская оборона Бахмут выполнила свою задачу на 300-400%. Чем дольше он держится, тем больше наступательного потенциала теряют россияне. А это живая сила, техника, но самое главное — время.

Добавим, россияне не оставляют попыток захватить Бахмут. Оккупанты начали применять запрещенные фосфорные бомбы, однако это не изменило стратегического положения ни украинских сил, ни сил врага в городе.

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