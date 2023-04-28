оккупанты изменили тактику ведения атак

Залп тяжелой огнеметной установки "Солнцепек". Фото: Wikimedia commons

Российские оккупационные войска изменили тактику использования своей авиации на Донбассе. Также они подтянули вдоль всей линии столкновения тяжелые огнеметные системы.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Активное изменение тактики наблюдается по всем направлениям с интенсивным использованием тяжелых огневых систем "Солнцепек", которыми оккупанты пытаются выжигать наши подразделения", — сказал Снегирев.

По его словам, также российские оккупанты кардинально изменили тактики применения авиационных соединений.

"Речь идет не только об использовании управляемых авиабомб. Агрессор стал наносить удары с воздуха по позициям украинских Сил ПВО, что опасно", — отметил военный эксперт.

Где враг усилил свою активность

Командование российских оккупационных войск в Украине опрокинуло дополнительные резервы на Запорожское и Херсонское направления. Также на этих фронтах наблюдается усиление деятельности оккупантов.

В то же время российские оккупанты не оставляют идеи взять под свой полный контроль Бахмут. С этой целью они атакуют украинских защитников сразу по нескольким направлениям.

Напомним, "Солнцепек" — советская и российская система вооружения, предназначенная для выведения из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объемным взрывом. Уничтожение происходит путем воздействия на цель высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления, создаваемого при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымовоспалительном снаряжениях.