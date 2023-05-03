Стало известно, какую технику враг стащил на Донбасс и под Запорожье

Реактивная артиллерия противника ведет огонь. Фото: росСМИ

Российские оккупанты сосредоточили на отдельных территориях Донецкой и Запорожской областей около тысячи единиц артиллерии. Эту мощь враг может использовать в двух случаях.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Новини.LIVE

"На юге Запорожской и Донецкой областей россияне сосредоточили до тысячи единиц артиллерии. Это огромное количество артиллерийских средств, которые россияне могут использовать по назначению", — сказал Селезнев.

Он объяснил, что, во-первых, агрессор может использовать эти огневые средства поражения в качестве огневого щита, если украинская армия перейдет к контрнаступлению.

И, во-вторых, данное количество артиллерийских систем может быть брошено в качестве артиллерийской поддержки в случае, если российская армия перейдет к собственному контрнаступлению.

Как Украина готовится к изгнанию оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские Вооруженные силы готовятся к контрнаступлению, которое предусматривает освобождение Крыма. Глава государства подчеркнул, что одной из главных целей контрнаступления является возвращение украинского полуострова, однако успех зависит от продолжения поставок оружия со стороны западных партнеров.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников заявил журналистам, что в глобальном смысле Украина готова к анонсированному ранее контрнаступлению. Ожидаются необходимые погодные условия и решения командования.