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Враг ведет наступление на Востоке и обустраивает позиции возле украинско-белорусской границы, — Генштаб

2 марта 2023 18:44
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Сводка Генштаба 2 марта: Враг ведет наступление на Востоке и обустраивает позиции у украинско-белорусской границы
За сутки враг совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские захватчики продолжают вести наступательные действия на Востоке Украины, на Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Также оккупационные войска продолжают штурмовать Бахмут.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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В течение суток противник нанес 24 авиационных удара по позициям наших войск и три ракетных удара по городам Времен Яр Донецкой области и Запорожья. В результате террористического акта повреждены жилые дома и жертвы среди гражданского населения.

Также Генштаб сообщает, что враг совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре населенного пункта Уланово Сумской области.

Ведомство отмечает, что угроза нанесения дальнейших ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Успехи ВСУ

Наша авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один состав боеприпасов противника.

Ситуация на оперативных направлениях

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник содержит подразделения вблизи государственной границы Украины и продолжает инженерное оборудование позиций. Формирование наступательных группировок не обнаружено. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Рыжевка, Хотинь, Стецьковка и Славгород Сумской области и районов 15 населенных пунктов Харьковской области. Среди них Красное, Глубокое, Веселое, Волчанск, Огурцово и Стрелка.
  • На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки и Кременной Луганской области и Спорного Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы районов 17 населенных пунктов. В частности, это — Двуречная, Лиман Первый, Петропавловка, Купянск Харьковской области; Макеевка, Кременная Луганской области и Раздолевка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении противник продолжает наступление. Штурмует город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк.
  • На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск. Совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное и Марьинка Донецкой области. Вражеские обстрелы подверглись районам 15 населенных пунктов. Среди них Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках продолжает попытки создать условия для перехода в наступление. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 районов населенных пунктов. В частности это Новоселка, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон.

Данные с оккупированных территорий

Как отмечается в сообщении Генштаба, во многих школах Херсонской области оккупанты ввели обязательные так называемые "кадетские классы", начиная с первого класса. Для этих учащихся обязательно носить униформу и дополнительные занятия по "патриотическому" воспитанию.

"Из-за дефицита учителей на работу принимают пророссийских местных жителей без педагогического образования. Преимущественно им более 50 лет. Для легализации, согласно российскому законодательству, их автоматически зачисляют на заочную форму обучения в профильные ВУЗы российской федерации", — рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что противник ужесточил фильтрационные меры на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей. В частности, в населенные пункты Песчановка и Пойма Херсонской области прибыли представители ФСБ. Проводятся массовые обыски жилых помещений, проверку телефонов. Основное внимание оккупанты уделяют людям, чьи родственники выехали на неоккупированную часть Украины.

Напомним, ранее советник президента Украины Александр Роднянский заявил, что Вооруженные силы Украины могут отступить от Бахмута. Военное руководство сейчас обдумывает все варианты развития событий на фронте.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Герой Украины генерал-полковник Александр Сырский оценил ситуацию в Бахмуте. По его словам, ситуация в районе напряженная.

Также сообщалось, что русские войска начали свое "большое наступление" на Донбассе. При этом они ежедневно теряют по 500 солдат убитыми. По словам министра обороны Алексея Резникова, в районе Бахмута оккупационные войска теряют сотни солдат каждый день.

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